Кримінал

Змерзлий, голодний і наляканий: прикордонники врятували ухилянта
5 Жовтня 2024 09:25
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ухилянти
Прикордонники розшукали в горах порушника, який просив про допомогу / Фото ДПСУ

Військовослужбовці відділу «Новоселиця» врятували правопорушника, який заблукав у горах. Як повідомили в Держприкордонслужбі, його знайшли змерзлого, голодного та дезорієнтованого після більш ніж півдобового перебування у лісі.

25-річний киянин мав намір потрапити до Словаччини. Він сконтактувався через соцмережі з особою, яка погодилася посприяти йому у цьому за 2000 доларів США. Чоловік переказав необхідну суму коштів на рахунок невідомого і далі діяв за його вказівками.

“Перетин кордону планувався у районі прикордонного села Дубриничі Закарпатської області. Киянин дістався туди над вечір і пішов через ліс у вказаному йому напрямку. Згодом він втратив орієнтування і заблукав. Чоловік провів у горах цілу ніч у холоді і під дощем. Коли він зрозумів, що йому не вдасться ані дістатися Словаччини, ані вибратися з лісу, вирішив просити прикордонників про допомогу. Він зателефонував на «Гарячу лінію» Держприкордонслужби і повідомив свої координати”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

На пошуки правопорушника вислали прикордонні наряди від відділу «Новоселиця». Чоловіка знайшли у лісі знесиленого та переохолодженого. Його доставили у прикордонний підрозділ, надали необхідну допомогу, забезпечили сухим одягом та нагодували. Він розповідав, що уже не сподівався вціліти, оскільки сильно змерз та постійно чув звуки диких звірів.

Наразі життю затриманого уже нічого не загрожує. Втім, йому доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України.


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