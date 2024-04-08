Кримінал

Зловмисник за $9000 переправляв ухилянтів до Бєлгородської області

8 Квітня 2024 17:15

На Харківщині поліцейські викрили мешканця селища Золочів. Зловмисник за грошову винагороду у розмірі 9 тисяч доларів США налагодив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон з території Харківської області до Бєлгородської області рф в обхід встановлених пунктів пропуску.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці викрили чоловіка 7 квітня неподалік в’їзду до села Одноробівка Богодухівського району в момент спроби переправити 34-річного ухилянта до Білгородської області.

На Харківщині викрита схема переправлення ухилянтів через державний кордон до Бєлгородської області рф / Фото НПУ

Під час обшуку за місцем мешкання 56-річного фігуранта виявлено та вилучено грошові кошти, отримані за незаконне переправлення, та мобільний телефон.

Організатора каналу затримано, йому повідомлено про підозру, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.


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