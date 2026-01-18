        Спорт

        Зінченко гратиме за амстердамський “Аякс”

        Віктор Алєксєєв
        18 Січня 2026 19:30
        Ілюстрація x.com/FabrizioRomano
        Ілюстрація x.com/FabrizioRomano

        Український захисник англійського “Ноттінгем Форест” Олександр Зінченко стане гравцем нідерландського “Аякса”, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

        За інформацією джерела, “Аякс” усно домовився про перехід Олександра, а угода досягнута на умовах оренди до червня.

        “Аякс” зараз посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонатів Нідерландів, а в основному етапі Ліги чемпіонів амстердамці програли п’ять матчів із шести.

        Нагадаємо, 28-річний Олександр Зінченко був орендований “Ноттінгемом” у лондонського “Арсеналу” до кінця сезону. Загалом за новий клуб українець провів 10 матчів без результативних дій.

        Минулого сезону Олександр Зінченко був резервістом у складі “Арсеналу” Мікеля Артети. Українець виступав за “Арсенал” із 2022 року після переходу з “Манчестер Сіті”.


