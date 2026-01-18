Зінченко гратиме за амстердамський “Аякс”

Український захисник англійського “Ноттінгем Форест” Олександр Зінченко стане гравцем нідерландського “Аякса”, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, “Аякс” усно домовився про перехід Олександра, а угода досягнута на умовах оренди до червня.

“Аякс” зараз посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонатів Нідерландів, а в основному етапі Ліги чемпіонів амстердамці програли п’ять матчів із шести.

Нагадаємо, 28-річний Олександр Зінченко був орендований “Ноттінгемом” у лондонського “Арсеналу” до кінця сезону. Загалом за новий клуб українець провів 10 матчів без результативних дій.

Минулого сезону Олександр Зінченко був резервістом у складі “Арсеналу” Мікеля Артети. Українець виступав за “Арсенал” із 2022 року після переходу з “Манчестер Сіті”.