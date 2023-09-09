Жителя Шостки без руки визнали придатним до військової служби

Жителя Шостки Сумської області без кисті руки (анатомічна кукса) визнали придатним до військової служби.

Історію Олександра Денисенка із Сумської області розповіли у соцмережах.

Денисенко має II групу інвалідності — з дитинства відсутня кисть. Також у чоловіка анатомічне ушкодження ока, що відбивається на якості зору.

З усіма документами він вирушив до військкомату через повістку. Однак там, за його словами, сказали, що довідки нічого не означають.

У результаті Олександра Денисенка визнали придатним до служби та зазначили, що в армії в нього «буде легка робота».

Коментарі під повідомленням переважно гнівні. Українці вважають, що «в ТЦК вчинили по-скотськи», рекомендували військкомам «повернути своїх мажорних синів з-за кордону» та відправити їх на службу.