Суспільство

Жителя Шостки без руки визнали придатним до військової служби

9 Вересня 2023 16:03
читать на русском →
мобілізація

Жителя Шостки Сумської області без кисті руки (анатомічна кукса) визнали придатним до військової служби.

Історію Олександра Денисенка із Сумської області розповіли у соцмережах.

Денисенко має II групу інвалідності — з дитинства відсутня кисть. Також у чоловіка анатомічне ушкодження ока, що відбивається на якості зору.

З усіма документами він вирушив до військкомату через повістку. Однак там, за його словами, сказали, що довідки нічого не означають.

У результаті Олександра Денисенка визнали придатним до служби та зазначили, що в армії в нього «буде легка робота».

Коментарі під повідомленням переважно гнівні. Українці вважають, що «в ТЦК вчинили по-скотськи», рекомендували військкомам «повернути своїх мажорних синів з-за кордону» та відправити їх на службу.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Вересня 2023 15:48

G20 опублікувала декларацію лідерів
9 Вересня 2023 13:40

Учасники саміту G20 погодили “українську частину” підсумкової декларації
9 Вересня 2023 13:15

Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача
9 Вересня 2023 12:24

Фотофакт: Наслідки землетрусу в Марокко
9 Вересня 2023 12:10

Ердоган закликає піти на поступки РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки