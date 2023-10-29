Суспільство

Жителі Хасавюрту хотіли вигнати євреїв із готелів, але нікого не знайшли

29 Жовтня 2023 10:19
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росія

Жителі Хасавюрту у Дагестані влаштували схід біля місцевого готелю «Фламінго» після повідомлень про те, що до закладу нібито оселили «біженців із Ізраїлю».

Як стверджує «ЧП Дагестан», вдень мешканці Хасавюрту помітили біля готелю «обличчя, зовні схоже на громадянина Ізраїлю» — чоловіка в сірому костюмі та з довгою бородою.

Увечері біля готелю зібралися «небайдужі жителі», які зажадали від усіх гостей підійти до вікон, щоб подивитися на них. Коли постояльці не стали цього робити, у будівлю полетіло каміння, пише телеграм-канал.

До “Фламінго” також приїхала поліція. Співробітники МВС дозволили кільком людям із натовпу зайти до готелю, щоб переконатися, що в ньому немає євреїв.

Після цього присутні вирішили оглянути ще й готель «Київ», в якому також не знайшли громадян Ізраїлю.

Телеграм-канал «ЧП Кавказ» пише, що після сходу біля готелю «Фламінго» повісили оголошення про те, що євреї там не живуть і вхід їм заборонено.

Повідомлення про те, що до Хасавюрту нібито приїхали біженці з Ізраїлю, публікувалися, зокрема, в телеграм-каналі «Утро Дагестана». Цей канал був запущений колишнім депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим, який виїхав в Україну в рамках його проекту «Утро февраля».


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