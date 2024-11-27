Житель Кіровоградщини намагався спалити підстанцію, що живить військовий аеродром

На Кіровоградщині Служба безпеки України викрила та повідомила про підозру ймовірному російському агенту, який намагався підпалити електропідстанцію, що забезпечує живлення військового аеродрому.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим виявився 21-річний мешканець області, якого дистанційно завербувала ФСБ у серпні 2024 року.

За виконання диверсії йому обіцяли винагороду — 200 тисяч російських рублів.

Чоловіка затримали безпосередньо під час спроби підпалу об’єкта. Йому висунули підозру за частиною 2 статті 111 ККУ “Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану”.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.