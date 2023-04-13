Журналісти знайшли людину, яка стоїть за “витоком з Пентагону”

Людина, яка стоїть за масовим витоком урядових таємниць США – це молодий харизматичний ентузіаст зброї, який поділився секретними документами з групою далеких знайомих, які шукають спілкування серед ізоляції пандемії. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Об’єднані взаємною любов’ю до зброї, військового спорядження та Бога, група з приблизно двох десятків — переважно чоловіків і хлопців — у 2020 році сформувала клубний будинок лише за запрошеннями на Discord, онлайн-платформі, популярній серед геймерів. Але минулого року вони не звернули уваги, коли чоловік, якого дехто називає «OG», опублікував повідомлення, наповнене дивними абревіатурами та жаргоном.

Це були майже дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які, за словами OG, він приніс додому зі своєї роботи на «військовій базі», яку учасник відмовився назвати. OG стверджував, що він провів принаймні частину свого дня в охоронюваному приміщенні, де заборонено використовувати мобільні телефони та інші електронні пристрої, які можна було використовувати для документування секретної інформації.

OG розповів групі, що він годинами працював над секретними документами, щоб поділитися ними зі своїми супутниками на контрольованому ним сервері Discord. Місце збору було притулком від пандемії, особливо для підлітків-геймерів, замкнених у своїх будинках і відрізаних від своїх друзів у реальному світі. Учасники обмінювалися мемами, образливими жартами та пустою балаканиною. Вони разом дивилися фільми, жартували і молилися. Але OG також читав їм лекції про світові справи та таємні урядові операції. Він хотів «тримати нас в курсі», — сказав учасник, і, схоже, думав, що його внутрішні знання забезпечать іншим захист від неспокійного світу навколо них.

Транскрибовані документи, опубліковані OG, стосувалися низки делікатних тем, які дозволено переглядати лише людям, які пройшли багатомісячну перевірку репутації. Там були надсекретні звіти про місцезнаходження та пересування високопоставлених політичних лідерів і тактичні оновлення військових сил, сказав WP член групи.

WP також переглянув приблизно 300 фотографій секретних документів, більшість з яких не були оприлюднені; деякі з текстових документів, як кажуть, написав OG; аудіозапис чоловіка, якого двоє членів групи впізнали як OG, розмовляє зі своїми супутниками; а також записи чатів і фотографії, які показують спілкування OG з ними на сервері Discord.

Наприкінці минулого року OG відправив повідомлення всім учасникам групи. Він витрачав майже годину щодня на написання «цих довгих і розтягнутих повідомлень, у які він часто додавав анотації та пояснення до речей, які ми, звичайні громадяни, не зрозуміли б», – сказав WP один з учасників групи. Його майбутніх вихованців більше цікавили відео на YouTube про бойове спорядження.

«Він був засмучений і кілька разів казав, що якщо ви, хлопці, не збираєтеся з ними спілкуватися, я перестану їх надсилати».

Тоді OG змінив тактику. Замість того, щоб витрачати час на копіювання документів за допомогою клавіатури, він сфотографував справжні статті та закинув їх на сервер. Це були більш яскраві та вражаючі документи, ніж текстові рендери. Деякі містили докладні схеми бойових умов в Україні та суворо секретні супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських електрооб’єктах. Інші показували потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів. Були фотографії китайської повітряної кулі-шпигуна, яка плавала по всій країніу лютому, зроблений з рівня очей, ймовірно, літаком-розвідником U-2, разом із схемою повітряної кулі та прикріпленої до неї технології спостереження.

OG ділився з групою кількома документами на тиждень, починаючи з кінця минулого року. Розміщення фотографій на сервері займало менше часу. Але це також наражало OG на більший ризик. На фоні деяких зображень учасники групи могли бачити предмети та меблі, які вони впізнали з кімнати, де OG спілкувався з ними через відео на каналі Discord — такі підказки можуть виявитися корисними для федеральних слідчих .

Фотографії друкованих секретних документів, які зараз бачать мільйони, можуть дати підказки федеральним агентам, які шукають OG. Reality Winner, який злив секретні документи Агентства національної безпеки на новинний сайт Intercept у 2017 році, був скомпрометований секретними позначками на роздруківках, які допомогли звузити пошук. Схоже, що документи OG були надруковані на звичайному папері та були зім’яті після складання вчетверо.

Іноді фотографії документів, зроблені OG, здавалося зробленими над ліжком. На полях з’явилися такі предмети, як клей Gorilla Glue, інструкція до оптики та кусачки для нігтів. Інші раніше непубліковані зображення, розглянуті The Washington Post, показали друковані документи, що лежать на клавіатурі, яка світиться червоним.

Широта військових і розвідувальних звітів була великою. Протягом місяців OG регулярно завантажував сторінку за сторінкою секретні оцінки США, пропонуючи вікно в те, наскільки глибоко американська розвідка проникла в російську армію, показуючи, що Єгипет планував продати Росії десятки тисяч ракет і припускаючи, що російські найманці контактували з Туреччиною, союзником по НАТО, щодо закупівлі зброї для боротьби проти України.

Принаймні один із документів був надрукований з Intellipedia, системи обміну даними, яку розвідувальні служби використовують для співпраці та публікації звітів і статей.

Ці документи стали ще одним уроком для молодих учасників щодо того, як OG вважав світ насправді. Учасник сказав, що OG не був ворожим до уряду США, і він наполягав, що не працює в інтересах будь-якої країни. «Він не російський оперативник. Він не є українським оперативником», – сказав учасник.

Але OG мав темний погляд на уряд. Молодий учасник групи сказав, що він говорив про Сполучені Штати, а особливо про правоохоронні органи та розвідувальне співтовариство, як про зловісну силу, яка прагне пригнічувати своїх громадян і тримати їх у невіданні. Він висловився про «перевищення влади».

Всю зиму OG завантажував документи на сервер. Ніхто не говорив про те, щоб поділитися ними деінде. Потім, без відома групи, 28 лютого інший користувач-підліток із сервера Thug Shaker Central почав публікувати кілька десятків фотографій із секретними документами на іншому сервері Discord, пов’язаному з YouTuber «wow_mao». Деякі з документів пропонували детальну оцінку обороноздатності України та показували, наскільки американська розвідка могла побачити російське військове командування.

4 березня на «Minecraft Earth Map», сервері Discord, присвяченому популярній відеогрі, з’явилося 10 документів. Користувач, який керує обліковим записом, який опублікував меншу порцію зображень, розповів The Post, що отримав їх на wow_mao.

Секретні та надсекретні документи тепер були доступні тисячам користувачів Discord, але витік не привертав уваги влади США ще місяць. Тим часом OG припинив ділитися зображеннями в середині березня. 5 квітня секретні документи з оцінкою війни в Україні були опубліковані в російських Telegram-каналах і на платформі оголошень 4chan і почали мігрувати в Twitter .

Одне зображення було грубо підроблено, щоб завищити кількість українських втрат і применшити кількість втрат з російської сторони.

Наступного дня, незадовго до того, як New York Times вперше повідомила про витік, OG зайшов на сервер у «несамовитому стані, що для нього незвично», — сказав учасник групи.

«Він говорив, що щось сталося, і молив Бога, щоб цього не сталося. … Але тепер це в руках Бога».

Незважаючи на всю зневагу OG до федерального уряду, учасник групи сказав, що немає жодних ознак того, що він діяв у інтересах суспільства, розкриваючи офіційні таємниці. Секретні документи були призначені лише для того, щоб принести користь його онлайн-сім’ї, сказав він.

«Я б точно не назвав його викривачем. Я б анітрохи не назвав OG інформатором», – сказав він, не порівнюючи з Едвардом Сноуденом, який поділився секретними документами про урядове стеження з журналістами.

Примітно, що член групписказав, що він підтримував зв’язок з OG протягом останніх кількох днів, незважаючи на те, що триває розшук ФБР і Пентагон починає власне розслідування витоків. Після закриття центрального сервера Thug Shaker OG переніс спільноту на інший сервер, щоб спілкуватися зі своєю онлайн-сім’єю.

«Він виглядав дуже розгубленим і не знаючи, що робити», — сказав учасник. «Він повністю усвідомлює, що відбувається і які можуть бути наслідки. Він просто не впевнений, як вирішити цю ситуацію. … Здається, він дуже засмучений цим».

У своєму останньому повідомленні своїм супутникам OG закликав їх «триматися тихо та видаляти будь-яку інформацію, яка може стосуватися його», – сказав учасник. Це включало будь-які копії секретних документів, якими OG поділився.

Коли до них дійшло, що OG перебуває у серйозній небезпеці та має намір зникнути, учасники Thug Shaker Central «ридали й плакали», — сказав молодий учасник. «Це як втрата члена сім’ї».

На сьогоднішній день жодні представники федеральних правоохоронних органів не зв’язувалися з молодим членом групи. На запитання, чому він був готовий допомогти OG, навіть ризикуючи власною свободою, молодий чоловік без вагань відповів: «Він був моїм найкращим другом».