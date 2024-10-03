Журналісти виявили місце проживання нардепа-втікача Дмитрука у центрі Лондона

Аналізуючи соціальні мережі журналісти з’ясували точне місцезнаходження нардепа Артема Дмитрука в центрі Лондона. Нагадаємо, що Дмитрук покинув Україну в серпні. Також стало відомо, що він активно займається спортом у різних залах та облаштовує нове помешкання.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Виявляється, що виїзд Дмитрука міг бути заздалегідь спланованим, а не спонтанним рішенням. Інстаграм його дружини містить регулярні пости з Лондона протягом 2022-2023 років, коли вона відвідувала місто з дітьми.

Під час цих візитів сім’я, ймовірно, зупинялася в районі Bermondsey. Тут же їх помітили в липні 2024 року, за місяць до від’їзду нардепа. З цього ж місця дружина Дмитрука публікувала фото на початку вересня, вже після їхнього спільного виїзду.

Наприкінці вересня родина змінила місце проживання. Судячи з Instagram-сторіз Дмитрука, вони тепер гуляють з дітьми в парку Battersey. Неподалік знаходиться спортзал, де нардеп тренується зі штангою.

Дружина опублікувала фото прогулянки з донькою, яке допомогло встановити нову локацію – двір елітного житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, розташованого між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, як родина облаштовується в новій квартирі та навіть замовляє продукти з України.

Журналісти підкреслюють, що ця інформація суперечить заявам Дмитрука про терміновий виїзд та переслідування його родини.