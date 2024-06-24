Журналісти-розслідувачі показали як живе власник Telegram-каналу “Джокер”

Власник Telegram-каналу “Джокер” Роман Кравець їздить на люксових машинах та орендує квартиру у житловому комплексі, де має квартиру ексголова Офісу президента Андрій Богдан.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Кравець має дві машини — Mercedes-Benz S 550 і Lexus LX 600 загальною вартістю близько 200 тисяч доларів. Проте власними автівками “Джокер” користується переважно в Києві, а за кордон їздить на орендованих або позичених.

Так, для пʼяти виїздів за кордон він використав шість різних машин: власний Mercedes-Benz S 550, Mercedes-Benz S 250 CDI, Mercedes-Benz S-Klasse, Mercedes-Benz V220, Nissan Rogue і Mercedes-Benz MAYBACH GLS 600.

Живе Роман Кравець в орендованій квартирі на 100 квадратів у житловому комплексі “Чикаго”. Оренда обходиться щонайменше у 2 тисячі доларів на місяць. У цьому ЖК мають квартири ексголова Офісу президента Андрій Богдан і засновник компанії Saga Development, забудовник Андрій Вавриш.

Також у Романа Кравця є охорона, як зазначається у розслідуванні – зазвичай такого рівня безпеки потребують високопосадовці або топи зі спецслужб.

За словами одного із джерел hromadske, сам Джокер наявність у себе охорони пояснював “подарунком Малюка”. Відтак, hromadske направило запити до СБУ й УДО, аби з’ясувати чи надавали вони охорону власнику Telegram-каналу.

Сам Роман Кравець, який вийшов на зв’язок із hromadske, повідомив, що його охорона приватна. hromadske попросило Романа надати договір з охоронною компанією.