        Журналісти опублікували раніше невідоме відео, на якому зафіксовані російські звірства у Бучі

        Федір Олексієв
        8 Серпня 2025 11:54
        Радіо Свобода оприлюднило раніше невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного місцевого жителя Бучі Володимира Рубайла 4 березня 2022 року.

        На записі видно, що російські військові спершу поранили Рубайла першим пострілом, а коли поранений похитнувся, прицільно вбили пострілом у голову біля входу до супермаркету.

        Тіло чоловіка залишалося лежати на асфальті, поки російські солдати здійснювали мародерство — грабували продуктовий магазин.

        Армійці РФ розбили скло вхідних дверей, заходили в магазин, виносили награбоване та вантажили на бронетехніку. Деякі з них навіть використовували візки, щоб перевозити викрадені речі до захоплених будинків.

        За даними Радіо Свобода, до вбивства можуть бути причетні військові 234-го десантно-штурмового полку з Пскова, очолювані сержантом Володимиром Борзуновим. 

        У телефонній розмові з Радіо Свобода сержант Борзунов підтвердив, що саме російські військові вбили Рубайла, але заперечив, що він та його підлеглі причетні до цього.

        Володимир Рубайло народився 1951 року в Бучі, служив у радянській армії, довго працював водієм лісового підприємства в Ірпені, виховав двох доньок. Він загинув на вулиці Яблунській у Бучі 4 березня 2022 року.


