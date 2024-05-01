Журналісти матимуть доступ до Ради

Представники ЗМІ знову матимуть доступ до парламенту під час засідань. Після Великодня з журналістами проведуть спеціальний інструктаж.

Про це повідомляє “Укрінформ”,з посиланням на слова керівника апарату Верховної Ради В’ячеслава Штучного.

“Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20 – 30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті”.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що законодавчий орган працює в умовах воєнного стану, тож може вважатися ворогом одним із центрів прийняття рішень. “Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб”, – сказав він.

З огляду на це, зазначила представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька, необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту. “Раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тисячі журналістів”, – нагадала вона.

“Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги”, – зазначив Стефанчук.