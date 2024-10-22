Журналісти дізналися, скільки українських прокурорів мають інвалідності

За даними Державної служби статистики, на початку 2022 року в Україні налічувалося 2,72 мільйона людей з інвалідністю або 6,6% від усього населення країни. Під час повномасштабної війни ця цифра зросла до 3 мільйонів (7,5%).

Про це повідомляє “Економічна правда”.

Журналісти відібрали близько 10 тисяч декларацій працівників інших силових органів (Нацполіція, БЕБ, НАБУ, ДБР) і перевірили частку осіб, яким призначена пенсія, що є однією з ознак наявності групи інвалідності. Серед працівників названих правоохоронних органів цей показник не перевищує 1,8%.

Натомість, як ідеться в матеріалі, у прокуратурі кожен п’ятий вказав у декларації наявність пенсійних виплат. Працівники прокуратури мають законне право на пенсію за вислугу років незалежно від віку — у разі наявності 25 років вислуги, зокрема стажу роботи на посадах не менше 15 років. Розмір пенсії має становити 60% від суми місячної зарплати, але не більше десяти прожиткових мінімумів (29,2 тис. грн).

За даними ЗМІ, лише близько 10% отримувачів пенсії за спеціальним законом “Про прокуратуру” отримують її за інвалідністю. Рядові прокурори лише в 19% декларацій вказали отримання пенсії, тоді як серед керівного складу (начальники та заступники начальників у прокуратурах) це зустрічається у 38% випадків.

Видання також проаналізувало судові вироки і виявило, що попри десятки кримінальних справ (розслідуваних, доведених до суду і де є вирок) жоден член МСЕК з початку великої війни не сів за ґрати: більшість отримали або дуже м’які (штрафи по кілька десятків тисяч гривень), або умовні вироки.