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Журналісти CNN показали як відбувається процес запуску далекобійних українських дронів
17 Жовтня 2024 08:16
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війна, дрони, зброя
Українські військові готуються до запуску дрона "Лютий" / Кадр з матеріалу CNN

Журналісти американського телеканалу CNN уперше показали, як українські військові запускають далекобійні дрони для ударів по об’єктах в РФ.

Представники CNN провели два дні, подорожуючи Україною з командою спеціалістів ГУР, готуючись до запуску понад 100 безпілотників у Росію в ніч на 29 вересня.

За словами фахівців ГУР, метою дронів був склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені іранськими ракетами, що стояли на території депо.

Об’єкт був розташований на околиці села Котлубань у Волгоградській області на південному заході Росії.

Представники ГУР із позивними “Серж” і “Вектор” очолюють спроби свого підрозділу зашкодити Путіну на території Росії.

Незалежно від цілей, їхні місії виконуються із жорстким набором операційних процедур, які включають зустрічі в різних місцях по всій Україні.

Планування маршрутів до Росії відбувається з таємного місця. Маршрути, якими літає “Лютий”, можуть включати понад 1 000 точок.

Під час підготовки маршруту детально оцінюється російська протиповітряна оборона та узгоджуються інтервали запуску дронів.

Разом з “Лютими” використовуються й інші дрони-камікадзе, зокрема вітчизняний “Рубака”.

“Вектор” пояснює, що ці дрони мають важливе значення для успіху будь-якої місії. Мета проста: придушити протиповітряну оборону і відволікти вогонь від “Лютого”.

Фахівець ГУР пояснив, що фахівці намагаються змішувати дрони й запускати їх з різних відстаней й з різних місць запуску.

“Люті” перевозять у вантажівках по три борти у кожній до місця запуску, після чого збирають й починають процес перевірки. Бойова частина монтується на останніх етапах підготовки.

За словами Сержа, близько 30% усіх безпілотників, які будуть запущені, виконуватимуть місії приманки, а “Люті” будуть головними, призначеними для цілі у селищі Котлубань.


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