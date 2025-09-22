Журналіст-розслідувач Денис Бігус повідомив про свою мобілізацію

Журналіст і засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус записав відеозвернення, у якому розповів, що найближчим часом стане до лав Збройних сил України.

За його словами, пропозиція від вінницького ТЦК «була такою, від якої важко відмовитися». Бігус зазначив, що на момент запису він ще залишався цивільним, однак коли глядачі побачать відео — вже проходитиме службу.

Він зізнався, що після звільнення з попередньої служби був готовий до повторної мобілізації та сприймав цивільне життя як «позапланову відпустку».

Реклама

Реклама

Бігус наголосив, що через службу не зможе брати участь у редакційних процесах і записах нових відео:

«Як показує практика 2022–2023 років, поєднувати війну і медійку неможливо. Тому найближчим часом відео зі мною виходити не будуть».

Водночас він підкреслив, що редакція Bihus.Info продовжуватиме працювати у штатному режимі без його залучення, а головний акцент залишатиметься на журналістських розслідуваннях.

Журналіст також пожартував, що й надалі «знайде на що витрачати кошти від підписників», однак закликав глядачів підтримувати команду фінансово.

«Побачимось, коли побачимось», — додав Бігус.