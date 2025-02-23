Спорт

Жіночий масстарт на ЧС-2025: Джима – 24-та, перемогу здобула Еберг
23 Лютого 2025 15:50
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Чемпіонка у масстарті шведка Ельвіра Еберг / Фото International Biathlon Union @biathlonworld
Чемпіонка у масстарті шведка Ельвіра Еберг / Фото International Biathlon Union @biathlonworld

У неділю, 23 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий масстарт, який став останньою жіночою гонкою турніру.

Україну в цій дисципліні представляли Юлія Джима та Христина Дмитренко. Джима показала найкращий результат серед українок, фінішувавши 24-ю з однією хибою. Дмитренко подолала чотири штрафні кола й завершила гонку на 29-й позиції.

Звання чемпіонки світу виборола шведка Ельвіра Еберг. Срібну медаль здобула француженка Осеан Мішелон, а бронзу – норвежка Марен Кіркейде.

Завершить програму ЧС-2025 чоловічий масстарт, який стартує сьогодні о 17:05 за київським часом. Україну в заключній гонці чемпіонату представлятимуть Дмитро Підручний і Віталій Мандзин.


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