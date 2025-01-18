Жіноча збірна України фінішувала у топ-10 в естафеті Кубка світу з біатлону

У суботу, 18 січня, на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча естафета, у якій українська команда увійшла до десятки найкращих.

Збірна України виступила у складі Олени Городної, Юлії Джими, Ірини Петренко та Христини Дмитренко. Після непростого початку гонки українки значну частину змагань перебували на 13-14 позиціях, однак завдяки впевненій стрільбі та роботі на останньому етапі Христини Дмитренко команда завершила естафету на 10-й позиції. Українкам вдалося уникнути штрафних кіл, використавши шість додаткових патронів.

Переможцями естафети стали біатлоністки Німеччини, які на домашній трасі здобули золото з перевагою у 17,4 секунди над командою Норвегії. Срібні призерки використали десять додаткових патронів. Третє місце посіла збірна Франції, яка, попри штрафне коло, змогла зберегти місце на п’єдесталі.

Напередодні чоловіча збірна України посіла шосте місце у своїй естафеті. Заключний день етапу в Рупольдінгу, 19 січня, буде відзначений масстартами серед чоловіків і жінок.

Наступний етап Кубка світу з біатлону пройде з 23 по 26 січня в італійській Антгольц-Антерсельві.