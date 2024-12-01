Жіноча естафета в Контіолахті: збірна України завершила гонку на 11-му місці

У неділю, 1 грудня, в Контіолахті (Фінляндія) відбулася жіноча естафета в межах першого етапу сезону Кубка світу з біатлону-2024/25. Збірну України представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Юлія Джима. За підсумками змагань українки фінішували 11-ми.

Хід гонки

Перший етап (Олена Городна)

Городна добре відпрацювала стрільбу лежачи, що дозволило їй піднятися на 6-те місце. Однак дві хиби на стійці змусили Олену пробігти два штрафних кола, через що Україна опустилася на 18-ту позицію.

Городна добре відпрацювала стрільбу лежачи, що дозволило їй піднятися на 6-те місце. Однак дві хиби на стійці змусили Олену пробігти два штрафних кола, через що Україна опустилася на 18-ту позицію. Другий етап (Христина Дмитренко)

Дмитренко допустила одну помилку на стрільбі лежачи, що не завадило їй скоротити відставання та підняти команду на 15-те місце. Бездоганна стрільба на стійці дозволила Христині закінчити етап на 14-й позиції.

Дмитренко допустила одну помилку на стрільбі лежачи, що не завадило їй скоротити відставання та підняти команду на 15-те місце. Бездоганна стрільба на стійці дозволила Христині закінчити етап на 14-й позиції. Третій етап (Олександра Меркушина)

Меркушина використала один додатковий патрон на лежці та два – на стійці. Передаючи естафету, Олександра залишила команду на 15-й сходинці.

Меркушина використала один додатковий патрон на лежці та два – на стійці. Передаючи естафету, Олександра залишила команду на 15-й сходинці. Четвертий етап (Юлія Джима)

Джима припустилася однієї помилки на кожній зі стрільб. Завдяки стабільному ходу на трасі їй вдалося фінішувати на підсумковому 11-му місці.

Виграла жіночу естафету Швеція. Другою стала Франція, а замкнула трійку призерів Норвегія.

Раніше у цей же день у Контіолахті відбулася чоловіча естафета, де збірна України посіла 7-ме місце.

Продовження змагань

У вівторок, 3 грудня, чоловіки бігтимуть коротку індивідуальну гонку. Початок змагань – о 17:20 за київським часом.