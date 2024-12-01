Жіноча естафета в Контіолахті: збірна України завершила гонку на 11-му місці

У неділю, 1 грудня, в Контіолахті (Фінляндія) відбулася жіноча естафета в межах першого етапу сезону Кубка світу з біатлону-2024/25. Збірну України представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Юлія Джима. За підсумками змагань українки фінішували 11-ми.
Хід гонки
- Перший етап (Олена Городна)
Городна добре відпрацювала стрільбу лежачи, що дозволило їй піднятися на 6-те місце. Однак дві хиби на стійці змусили Олену пробігти два штрафних кола, через що Україна опустилася на 18-ту позицію.
- Другий етап (Христина Дмитренко)
Дмитренко допустила одну помилку на стрільбі лежачи, що не завадило їй скоротити відставання та підняти команду на 15-те місце. Бездоганна стрільба на стійці дозволила Христині закінчити етап на 14-й позиції.
- Третій етап (Олександра Меркушина)
Меркушина використала один додатковий патрон на лежці та два – на стійці. Передаючи естафету, Олександра залишила команду на 15-й сходинці.
- Четвертий етап (Юлія Джима)
Джима припустилася однієї помилки на кожній зі стрільб. Завдяки стабільному ходу на трасі їй вдалося фінішувати на підсумковому 11-му місці.
Виграла жіночу естафету Швеція. Другою стала Франція, а замкнула трійку призерів Норвегія.
Раніше у цей же день у Контіолахті відбулася чоловіча естафета, де збірна України посіла 7-ме місце.
Продовження змагань
У вівторок, 3 грудня, чоловіки бігтимуть коротку індивідуальну гонку. Початок змагань – о 17:20 за київським часом.