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Жіноча естафета в Контіолахті: збірна України завершила гонку на 11-му місці
1 Грудня 2024 20:22
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біатлон
Жіноча естафета у Контіолахті 1 грудня 2024 / Фото Sports Infos - Ski - Biathlon @Sports_Infos_

У неділю, 1 грудня, в Контіолахті (Фінляндія) відбулася жіноча естафета в межах першого етапу сезону Кубка світу з біатлону-2024/25. Збірну України представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Юлія Джима. За підсумками змагань українки фінішували 11-ми.

Хід гонки

  • Перший етап (Олена Городна)
    Городна добре відпрацювала стрільбу лежачи, що дозволило їй піднятися на 6-те місце. Однак дві хиби на стійці змусили Олену пробігти два штрафних кола, через що Україна опустилася на 18-ту позицію.
  • Другий етап (Христина Дмитренко)
    Дмитренко допустила одну помилку на стрільбі лежачи, що не завадило їй скоротити відставання та підняти команду на 15-те місце. Бездоганна стрільба на стійці дозволила Христині закінчити етап на 14-й позиції.
  • Третій етап (Олександра Меркушина)
    Меркушина використала один додатковий патрон на лежці та два – на стійці. Передаючи естафету, Олександра залишила команду на 15-й сходинці.
  • Четвертий етап (Юлія Джима)
    Джима припустилася однієї помилки на кожній зі стрільб. Завдяки стабільному ходу на трасі їй вдалося фінішувати на підсумковому 11-му місці.

Виграла жіночу естафету Швеція. Другою стала Франція, а замкнула трійку призерів Норвегія.

Раніше у цей же день у Контіолахті відбулася чоловіча естафета, де збірна України посіла 7-ме місце.

Продовження змагань

У вівторок, 3 грудня, чоловіки бігтимуть коротку індивідуальну гонку. Початок змагань – о 17:20 за київським часом.


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