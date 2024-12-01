Спорт

Українські біатлоністи фінішували сьомими в естафеті на Кубку світу
1 Грудня 2024 17:26
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біатлон
На вогневому рубежу у Контіолахті / Скріншот трансляції

1 грудня в Контіолахті (Фінляндія) на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2024/25 відбулася чоловіча естафета. Збірна України, яку представляли Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко і Віталій Мандзин, завершила гонку на сьомій позиції.

Як пройшла гонка для українців:

  • Перший етап (Богдан Цимбал): використав один додатковий патрон у стрільбі лежачи та вийшов з вогневого рубежу 17-м. Після двох хиб на стійці підняв команду на 10-ту сходинку, яку втримав до передачі естафети.
  • Другий етап (Дмитро Підручний): чисто відстрілявся лежачи й піднявся на 8-ме місце. На стійці припустився однієї хиби, але завершив етап 8-м, з відставанням лише у 9 секунд від четвертої позиції.
  • Третій етап (Антон Дудченко): відмінно відпрацював стрільбу лежачи, що дозволило підняти команду на 5-те місце. Однак одна хиба на стійці опустила Україну на 7-му позицію, а передача естафети відбулася з шостого місця.
  • Четвертий етап (Віталій Мандзин): ідеально відстрілявся лежачи, завдяки чому піднявся на 5-те місце. Проте після одного штрафного кола на стійці команда завершила гонку на підсумковій 7-й позиції.

Виграла чоловічу естафету Франція. Другою стала Норвегія, а замкнула трійку призерів Швеція.

Сьогодні, 1 грудня, в Контіолахті також відбудеться жіноча естафета. Українську команду представлятимуть Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Юлія Джима. Старт гонки заплановано на 18:25 за київським часом.


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