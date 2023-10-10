Жінкам, яким з 1 жовтня необхідно стати на військовий облік, повістки не вручатимуть — вони мають самостійно прийти до центрів комплектування за місцем проживання і пройти медкомісію.

Про це розповів під час брифінгу 10 жовтня начальник відділу військового обліку Харківського терцентру комплектування Любомир Хомицький.

Згідно зі змінами до закону “Про військовий обов’язок”, стати на облік мають жінки у віці від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою. За словами Хомицького, на облік поставлять також дівчат, які навчаються у медичних училищах та вишах.

“Ці навчальні заклади за два місяці до завершення навчання дівчат повинні відправити відповідні списки до того районного територіального центру, щоб цей центр завчасно підготував їм військово облікові документи. Ті, хто закінчив навчання, але не мають облікових документів до набуття чинності порядку. Вони самостійно прибувають до районного територіального центру”, — сказав Хомицький.

Яка кількість жінок на Харківщині вже перебуває на обліку та яку кількість планують прийняти, Хомицький не розголошує.