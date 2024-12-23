КНДР готує додаткові сили та техніку для підтримки Росії 

Північна Корея, ймовірно, готує додаткові військові сили та техніку для підтримки Росії у війні проти України. Про це повідомило південнокорейське військове командування, посилаючись на розвіддані, передає Yonhap News Agency.

За оцінками, КНДР уже направила до Росії тисячі своїх військових, з яких близько 1 100 загинули в боях. Північна Корея також планує постачання реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм, самохідної артилерії калібру 170 мм і дронів-камікадзе.

Попри зростання військової співпраці з Москвою, конкретних провокацій з боку Пхеньяна наразі не зафіксовано. Однак південнокорейське військове командування вважає, що КНДР може вдатися до запуску балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою, приуроченого до політичного засідання партії наприкінці року.

Південнокорейська сторона закликає до посиленої співпраці з США у сфері обміну розвідданими та підтримки готовності. Існує ймовірність, що КНДР може вдатися до запуску міжконтинентальної балістичної ракети або провести ядерні випробування для посилення своїх позицій у переговорах зі США.