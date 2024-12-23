У Бразилії розбився пасажирський літак, загинули щонайменше 10 людей (відео)

На півдні Бразилії в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, сталася авіакатастрофа. Невеликий пасажирський літак впав, спричинивши загибель щонайменше 10 людей. Інформацію підтвердили представники цивільної оборони, повідомляє Reuters.

Губернатор штату Едуардо Лейте заявив, що травми отримали 17 осіб, з них двоє перебувають у критичному стані. Управління громадської безпеки уточнило, що щонайменше 15 постраждалих госпіталізували, більшість із них отруїлися димом від пожежі, яка виникла після аварії.

За попередніми даними, літак перед падінням зачепив димохід будівлі, потім врізався у другий поверх житлового будинку і меблевий магазин.