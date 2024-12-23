Кримінал

У Бразилії розбився пасажирський літак, загинули щонайменше 10 людей (відео)
23 Грудня 2024 07:47
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авіакатастрофа, бразилія
Місце авіакатастрофи на півдні Бразилії / Фото: REUTERS

На півдні Бразилії в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, сталася авіакатастрофа. Невеликий пасажирський літак впав, спричинивши загибель щонайменше 10 людей. Інформацію підтвердили представники цивільної оборони, повідомляє Reuters.

Губернатор штату Едуардо Лейте заявив, що травми отримали 17 осіб, з них двоє перебувають у критичному стані. Управління громадської безпеки уточнило, що щонайменше 15 постраждалих госпіталізували, більшість із них отруїлися димом від пожежі, яка виникла після аварії.

За попередніми даними, літак перед падінням зачепив димохід будівлі, потім врізався у другий поверх житлового будинку і меблевий магазин.


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