Кримінал

Жінка з Лозової стверджує, що її побив начальник РТЦК
12 Березня 2025 19:02
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Жителька Лозової Аліна Бологова опублікувала відео у соцмережах, де звинуватила начальника Лозівського регіонального територіального центру комплектування у побитті.

Жінка стверджує, що військовий перебував у стані сп’яніння, коли побив її. Вона також висловила сумнів у об’єктивності розслідування поліцією.

У відповідь Харківський обласний ТЦК повідомив, що 6 березня дійсно стався конфлікт між Бологовою та начальником ТЦК.

“6 березня дійсно був зафіксований конфлікт у місті Лозова між згаданою громадянкою та начальником районного ТЦК та СП. На місце події прибули представники Національної поліції України. Після прибуття їх на місце події, громадянка зробила заяву про те, що претензій до військових не має”, — сказано у повідомленні.

У Харківському ТЦК та СП кажуть, що попередньо встановлено, що у відеозверненні подано лише вибіркові фрагменти конфлікту, що не відображають повної картини подій.


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