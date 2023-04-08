Харків

Жінка наступила на кладовищі, чоловік – розбирав: на Харківщині цивільні натрапили на міни

8 Квітня 2023 16:15
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міни, постраждалі, харківська область

Сьогодні на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. В Ізюмі на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу “Пелюстка”, вона госпіталізована з мінно-вибуховою травмою.

Крім того, у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет. Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу, написав очільник області Олег Синєгубов.

Він закликав усіх бути дуже уважними і обережними, не відвідувати лісів, полів, берегів водойм, не виходити на узбіччя доріг, а також – утриматися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.


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