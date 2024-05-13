Зенітники 110 бригади збили російський Су-25

Зенітники 110-ої окремої механізованої бригади збили російський Су-25 на Донецькому напрямку.

“Третій літак за два тижні. Нестримні зенітники 110 ОМБр продовжують лютувати. Сьогодні знищили ще один Су-25 росіян”, – повідомляє пресслужба 110-ої омбр.

За роботу зенітникам подякував і президент Володимир Зеленський.

“Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці, хлопці!”, – сказав Зеленський у відеозверненні.