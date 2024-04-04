Суспільство

Землетрус у Тайвані: кілька технологічних гігантів призупили виробництво

4 Квітня 2024 08:56
Тайвань
Ілюстративне фото / Reuters

Після потужного землетрусу в середу вранці к декілька тайванських технологічних гігантів, у тому числі найбільший світовий виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) призупинили роботу деяких своїх підприємств.

Про це повідомляє тайванське інформагентство CNA.

TSMC, яка виробляє приблизно 90% передових чипів у світі, та ще два менших виробники мікросхем United Microelectronics Corp. (UMC) і Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (PSMC) зупинили деякі свої заводи в науковому парку Сіньчжу в північно-західній частині острова для перевірки, чи не були виробничі лінії пошкоджені підземними поштовхами.

У всіх трьох компаніях підкреслили, що прямої загрози життю персоналу не було і системи сповіщення про загрозу аварійної ситуації на цих підприємствах функціонували нормально, проте керівництво вирішило евакуювати працівників заради їхньої безпеки та провести інспекції.

У TSMC повідомили, що з тих же міркувань також призупинено будівництво на острові нових об’єктів і проводиться перевірка їх стану. Наразі компанія будує кілька заводів із виробництва пластин для новітніх напівпровідникових мікросхем, зокрема в Сіньчжу, де наступного року має розпочатись масове виробництво пластин 2-нанометрового стандарту.

Скільки триватиме перевірка та як це позначиться на світовому ринку напівпровідників, зокрема їх вартості, наразі не повідомляється.


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