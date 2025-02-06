Земельна корупція: викрито злочинну організацію, що діяла в Київській міськраді

НАБУ і САП провели масштабну операцію зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Прізвища фігурантів правоохоронці традиційно не озвучують, але, за даними ЗМІ, йдеться зокрема про колишнього співголову фракції “Блоку Леоніда Черновецького” в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького.

Один з ключових напрямів діяльності групи – заволодіння цінною столичною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

Серед підозрюваних:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших підозрюваних.

У порядку ст. 208 КПК України затримано сімох учасників злочинної організації.

За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

“Депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості. Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: “потрібні” особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в НАБУ, керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36, в іншу будівлю, де питання “вирішувалися” за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб.

У результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн, чим завдано збитків на цю суму.

Як зазначають правоохоронці, інші епізоди злочинної діяльності встановлюються.