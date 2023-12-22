Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, через чотири дні після призначення.

“Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України”, – йдеться в указі.

Максим Сандига є колишнім колегою по роботі на Донеччині нинішнього голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Саме Кириленко призначив Сандигу на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Цю посаду Сандига обіймав до призначення в Антимонопольний комітет.