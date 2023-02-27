Політика

Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил

27 Лютого 2023 07:25
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зеленський, кадри

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Едуарда Москальова з посади командувача Об’єднаних сил.

В указі Зеленського від 26 лютого лише один рядок: «Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача Об’єднаних сил».

Зеленський згадав Москальова у щоденному відеозверненні 24 лютого під час перерахування воєначальників, з якими він розмовляв.

Москальова було призначено на посаду з березня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

На офіційних сторінках Об’єднаних сил України у соцмережах Facebook або Twitter немає згадки про звільнення Москальова.

Раніше Едуард Москальов був командиром оперативно-стратегічного угрупування військ «Одеса» та першим заступником командувача військ оперативного командування «Схід».

У підпорядкуванні командувача Об’єднаних сил, який призначається президентом країни, знаходяться військові та правоохоронні підрозділи, які протистоять збройній агресії Росії в Донецькій та Луганській областях України.

Останніми тижнями Зеленський неодноразово називав “важкою” військову ситуацію у цих двох регіонах Донбасу, які російські війська намагаються захопити цілком.

Російські війська зосередили свої зусилля на місті Бахмут, де вони проводять численні атаки, незважаючи на тяжкі втрати.


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