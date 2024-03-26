Політика

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

26 Березня 2024 15:44
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зеленський, данілов
Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов / Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Відповідний указ президента опубліковано на сайті ОП.

“Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – йдеться в документі.

На місце Данілова призначили Олександра Литвиненка, який раніше був головою Служби зовнішньої розвідки. Новим головою Служби зовнішньої розвідки призначено Олега Іващенко.

Олексій Данілов

Закінчив Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка за фахом історик, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, за фахом магістр менеджменту і Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, за фахом юрист.

У 1994 – 1997 роках був міським головою Луганська, а 2005 – 2006 роках був призначений головою Луганської ОДА, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Данілов був тринадцятим секретарем РНБО України і обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.

Олександр Литвиненко

У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “правознавство”; у 1994 році – Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю “прикладна математика”.

Литвиненко очолив Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.

Олег Іващенко

Публічних даних про Олега Іващенко немає. Відомо, що він обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки МО України – помічника Головнокомандувача Збройних Сил України.


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