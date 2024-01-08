Політика

Зеленський звернувся до Кувейту із запрошенням про приєднання до Глобального саміту миру

8 Січня 2024 15:57
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом і запросив Кувейт взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.

Про це повідомляє пресслужба президента

“Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі.

Запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру”.

Зеленський також подякував Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та допомогу електрогенераторами.

Він розповів еміру про протидію ракетному терору Росії і обговорив перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах між Кувейтом і Україною.

За словами президента, Україна докладає максимальних зусиль для відновлення миру, забезпечує свободу судноплавства в Чорному морі та залишається гарантом світової продовольчої стабільності.

Після цього президент провів телефонну розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою: “Це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин”.

З королем Бахрейну Зеленський обговорив питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Формули миру: “Подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі”.


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