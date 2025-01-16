Політика

Порошенка знову не пустили у відрядження за кордон
16 Січня 2025 17:53
читать на русском →
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко / Фото: Facebook / Петро Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко / Фото: Facebook / Петро Порошенко

Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що йому не дозволили виїхати з України для зустрічі з європейськими політиками. Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що захід, на який мав їхати Порошенко, вже завершився.

“Справді, народний депутат Петро Порошенко мав підписане мною відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі. З урахуванням логістики народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня (дата виїзду) до 15 січня (дата повернення).

Напевно, народний депутат самостійно прийняв рішення не їхати, про що свідчить його фактична присутність у залі засідань Парламенту упродовж днів, на які було заплановане відрядження”, – пояснює Стефанчук.

Тому спікер ВР запевняє, що йому невідомі причини, чому лідер “Європейської Солідарності” вирішив виїхати з України 15 січня на засідання, яке завершилося напередодні.

Це вже не перший випадок, коли Порошенко не зміг виїхати за кордон, подібне вже було 14 лютого 2024 року. Тоді Порошенко планував відвідати Мюнхенську конференцію безпеки.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Січня 2025 15:38

Україна та Велика Британія уклали угоду про 100-річне партнерство
16 Січня 2025 17:36

Зеленський і Трамп можуть зустрітися найближчим часом після інавгурації, – Єрмак
16 Січня 2025 16:27

Команда Трампа готує план нафтових санкцій проти Росії, – Bloomberg
16 Січня 2025 13:04

Ліквідовано дві схеми заробітку на ухилянтах: ділки пропонували відстрочку або службу у тилу
16 Січня 2025 12:46

У ДСНС спростували інформація про мобілізацію 50% рятувальників
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки