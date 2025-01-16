Порошенка знову не пустили у відрядження за кордон

Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що йому не дозволили виїхати з України для зустрічі з європейськими політиками. Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що захід, на який мав їхати Порошенко, вже завершився.

“Справді, народний депутат Петро Порошенко мав підписане мною відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі. З урахуванням логістики народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня (дата виїзду) до 15 січня (дата повернення).

Напевно, народний депутат самостійно прийняв рішення не їхати, про що свідчить його фактична присутність у залі засідань Парламенту упродовж днів, на які було заплановане відрядження”, – пояснює Стефанчук.

Тому спікер ВР запевняє, що йому невідомі причини, чому лідер “Європейської Солідарності” вирішив виїхати з України 15 січня на засідання, яке завершилося напередодні.

Це вже не перший випадок, коли Порошенко не зміг виїхати за кордон, подібне вже було 14 лютого 2024 року. Тоді Порошенко планував відвідати Мюнхенську конференцію безпеки.