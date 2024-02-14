Політика

Порошенко заявив, що його не випустили з України через попередження Буданова

14 Лютого 2024 19:09
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П’ятий президент України Петро Порошенко / Фото: Brendan Hoffman

П’ятий президент України і депутат Петро Порошенко в середу, 14 лютого, заявив, що йому знову заборонили виїзд за кордон для участі в Мюнхенській конференції безпеки.

«Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу після перетину кордону, а особливо в Мюнхені мені, як лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека! І не здатне мене захистити ні управління держохорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб врятувати Порошенка, це його не випустити», — сказав Порошенко.

1 грудня Порошенка не випустили за кордон для зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, попри те, що в нього було підписане головою Верховної Ради відрядження.


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