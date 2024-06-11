Зеленський зустрівся з президентом Німеччини

Президент України зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, під час якої зокрема обговорили ворожі атаки на українську енергетику.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Під час зустрічі голови держав обговорили безпекову ситуацію в Україні та поточні потреби нашої країни, зумовлені російськими атаками на українську енергетику й активними бойовими діями вздовж усього фронту.

Президент Украъни подякував Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України.