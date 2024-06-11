Політика

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини
11 Червня 2024 14:30
читать на русском →
зеленський, німеччина
Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр / ОПУ

Президент України зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, під час якої зокрема обговорили ворожі атаки на українську енергетику.

Про це повідомляє пресслужба президента України. 

Під час зустрічі голови держав обговорили безпекову ситуацію в Україні та поточні потреби нашої країни, зумовлені російськими атаками на українську енергетику й активними бойовими діями вздовж усього фронту.

Президент Украъни подякував Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Червня 2024 13:18

Колишній працівник ТЦК за $5000 проводив чоловіків через кордон до Румунії
11 Червня 2024 13:26

СБУ затримала в Києві доньку колишнього мера Полтави, яка співпрацювала з РФ 
11 Червня 2024 11:46

Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси
11 Червня 2024 10:36

Двох братів, які готували російські удари по оборонних об’єктах Запоріжжя підозрюють у держзраді
11 Червня 2024 09:42

«Азову» дозволили використовувати американську зброю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки