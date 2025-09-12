Зеленський жартома назвав Келлога “потужним американським ППО”

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській європейській стратегії відзначив ефективність впливу спецпредставника президента США Кіта Келлога на зменшення ударів РФ по Києву.

Зеленський жартома запропонував американському генералу українське громадянство та квартиру за “спонукання Росії до припинення вогню”.

Реклама

Реклама

“Хочу особливо подякувати генералу Келлогу. Дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у США є ППО не гірше, ніж “Патріоти”. Коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатися”, — сказав Зеленський. Він також додав, що хотів би, аби американський генерал відвідував усі українські міста, бо його присутність стримує ворога.

Президент підкреслив, що схожа ефективність не спрацьовує із представниками інших держав чи міжнародних організацій: під час візитів генсека ООН, ОБСЄ, НАТО чи МВФ Росія продовжувала удари.