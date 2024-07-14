Політика

Зеленський збирає керівників областей
14 Липня 2024 10:47
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Володимир Зеленський під час зустрічі з губернатором і першою леді штату Юта / Фото Офіс президента

Президент Володимир Зеленський оголосив, що зустрінеться з очільниками областей після зустрічей із губернаторами штатів.

“Десятки зустрічей за тиждень із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом і спікером Джонсоном.

Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо”, – заявив Зеленський у відеозверненні.

Він також повідомив, що США готові допомагати з медициною, укриттями, оборонними індустріями тощо.

У своєму відеозверненні Зеленський також заявив, що Україна отримає додаткові комплекси Patriot та десятки інших систем ППО.

“Зараз, після візиту у США, є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських Patriot стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає”, – сказав він.

Президент також нагадав, що Україна цього тижня уклала три нові безпекові угоди — із Польщею, Люксембургом і Румунією, та анонсував ще три – з Чехією, Словенією та Ірландією.

“Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду”, – підкреслив Зеленський.

Крім того, Президент нагадав про договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. «Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети”, – заявив глава Української держави.


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