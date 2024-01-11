Політика

Зеленський заявив, що західні партнери дали Україні замало систем ППО

11 Січня 2024 21:36
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зеленський

Президент України дорікнув західним партнерам, що, якби вони надали Україні більше потужних систем протиповітряної оборони, то люди б не гинули від масованих ракетних ударів Росії з використанням балістики.

Про це Зеленський заявив на пресконференції в Ризі

“А як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що у тебе є десятки таких систем (Patriot), а Україні якби дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити?”

Зеленський каже, що він такого ставлення Заходу не розуміє.

Також президент наголосив на на затримках з поставками західного озброєння, зауваживши, що багато українців гине, поки українські війська чекають на цю допомогу.

Одночасно з критикою Зеленський подякував західним партнерам за підтримку.


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