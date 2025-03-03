Політика

Зеленський заявив, що вірить у підтримку США
3 Березня 2025 21:01
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Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна продовжує дипломатичну роботу з міжнародними партнерами для якнайшвидшого завершення війни. Український лідер наголосив, що «розраховує на підтримку Сполучених Штатів Америки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

“Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом”, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що головна мета української дипломатії – зробити її “дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше”. За словами президента, Україна прагне справжнього миру, адже війна продовжує руйнувати міста і села, забираючи життя українців.

“Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше… Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку”, – наголосив він.

Зеленський також підкреслив важливість співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами.

“Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше”, – додав президент.

Наразі Україна готується до нових переговорів та кроків, які, за словами Зеленського, мають наблизити країну до стабільності та безпеки.


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