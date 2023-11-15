Зеленський заявив, що Україна не може дозволити собі “заморожений конфлікт”

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі “заморожений конфлікт” з патовою ситуацією, тому повинна його закінчити.

Про це заявив Зеленський на зустрічі з африканськими журналістами у середу в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

“Якщо це патова ситуація і заморожений конфлікт, ми маємо чесно сказати, що наші діти будуть воювати. Або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багатьох людей. Чи хочемо ми так жити, знаючи, що ми роститимемо дітей, які точно потім воюватимуть?..

Патова ситуація – це тимчасова слабкість. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні її закінчити”.

На переконання президента, це закінчення може бути різним, але воно потрібне, і “зло повинно постраждати”.

Зеленський пояснив, що під закінченням війни розуміє ситуацію, коли Росія почне поважати територіальну цілісність і статут ООН та виведе війська з території України.

“Так, це ще не повернення справедливості, тому що потрібно щось робити з тим, що вони тут накоїли. Це не вирішить усіх питань, але це точно вже закінчення війни”.