Політика

Зеленський заявив, що Україна досягає стратегічної мети у Курській області
14 Серпня 2024 20:38
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війна, зеленський
Президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України продовжують просування на території Курської області РФ.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що протягом дня кілька разів спілкувався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо операції у Курській області та ситуації на фронті.

“Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів – понад те, що заплановане. Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави”, – сказав президент.

Зеленський також провів нараду з урядовцями та омбудсманом щодо підтримки дій українських військових на території Курської області.

“Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені”, — сказав він.

Крім того, президент заслухав доповідь керівника Служби безпеки України. Зеленський подякував воїнам усіх структур, які залучаються до “влучних, вчасних та результативних ударів по російських аеродромах”.


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