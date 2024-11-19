Політика

Зеленський заявив, що РФ понад тисячу разів атакувала енергетичні об’єкти України
19 Листопада 2024 14:20
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атаки ворога, зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська вже провели понад тисячу атак на енергетичні об’єкти України.

Про це заявив Зеленський на виступі у Верховній Раді.

“Російська армія здійснила вже понад тисячу обстрілів енергетичних об’єктів України. Серед них 900 цілеспрямованих атак на об’єкти передачі електроенергії та понад 220 атак на об’єкти нашої генерації”.

Зеленський також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія захопила близько 18 ГВт енергетичної потужності в Україні.


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