Зеленський заявив, що Польща передасть Києву новий пакет озброєнь

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском під час його візиту до Києва заявив, що Польща передасть Києву новий пакет озброєнь.

Про це Зеленський у соцмережі Х.

“Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України”, – зазначив Зеленський.

За його словами, вони провели “дуже продуктивні” переговори щодо всіх аспектів двосторонніх відносин України та Польщі.

“Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!”, – вказав Зеленський.