Економіка

Зеленський заявив, що обстановка в Харкові з енергетикою найскладніша

23 Березня 2024 11:10
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енергетика
На Харківщині триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки рф по енергетичній інфраструктурі / Фото ДСНС

Президент України Володимир Зеленський отримав звіти від МВС і енергетиків щодо відновлювальних робіт після масштабної повітряної атаки на Україну у ніч на 22 березня.

“Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику.

Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики.

В частині громад діють аварійні графіки відключень”, – про це Зеленський написав у Telegram.

Він подякував кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам за самовіддану працю.


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