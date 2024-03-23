Зеленський заявив, що обстановка в Харкові з енергетикою найскладніша

Президент України Володимир Зеленський отримав звіти від МВС і енергетиків щодо відновлювальних робіт після масштабної повітряної атаки на Україну у ніч на 22 березня.

“Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику.

Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики.

В частині громад діють аварійні графіки відключень”, – про це Зеленський написав у Telegram.

Він подякував кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам за самовіддану працю.