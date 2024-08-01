Політика

Зеленський заявив, що Китай може примусити РФ до миру – Зеленський
1 Серпня 2024 12:25
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зеленський, китай, рф
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України заявив, що Китай зможе примусити РФ зупинити її війну проти України.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю представникам французьких ЗМІ.

“Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід’ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС”.

За словами Зеленського, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію, тоді буде швидкий результат.

На його думку, посередницька позиція – не сильна.

“Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили руских.

Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція”, – підсумував Зеленський.


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