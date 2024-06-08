Політика

Зеленський заявив, що його легітимність мають визначати українці, а не Путін
8 Червня 2024 16:21
зеленський, путін
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до міністерства оборони на зустріч з виробниками військової техніки в Парижі, Франція, 7 червня 2024 / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що його легітимність визнає і визначає український народ, водночас розкритикувавши легітимність президента Росії Володимира Путіна, пише Reuters.

“Легітимність президента Зеленського визнана народом України… Наш народ вільний. Легітимність Путіна визнає тільки товариш Путін”, – сказав він на прес-конференції в Парижі.

Президентські вибори в Україні мали відбутися цієї весни, після п’ятирічного терміну повноважень Зеленського.

Однак воєнний стан, запроваджений після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, забороняє будь-які вибори у воєнний час. Згідно з Конституцією, президент виконує свої обов’язки до вступу на посаду новообраного.

Путін кілька разів заявляв, що Зеленський є нелегітимним після того, як його п’ятирічний термін закінчився в травні цього року.

Західні лідери не ставлять під сумнів легітимність Зеленського, а соціологи стверджують, що серед українців існує консенсус щодо того, що Зеленський повинен залишатися на посаді до закінчення війни.


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