Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг з російським лідером Владіміром Путіним як справжній чоловік.

Про це він сказав під час інтерв’ю LCI.

“Справжній чоловік, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду — він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним”, – сказав Зеленський.

Під час розмови з журналістом український лідер заявив, що справжній чоловік вирішує все без посередників, а не посилає когось і пояснив, що будь-коли готовий вийти на ринг із Путіним.

«Нас цікавить лише звільнення наших власних земель, територій, які зараз утримуються росіянами. У цей час нам доведеться говорити з Росією, яка буде готова поважати свого співрозмовника, і яка починає з віддачі того, що нам належить. згідно з міжнародним правом. Саме з такою Росією я буду готовий вести переговори, але не з тією Росією, яку ми маємо зараз, нацистською Росією” , – підсумовує він.