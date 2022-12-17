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Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним 

17 Грудня 2022 14:22
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путін, зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг з російським лідером Владіміром Путіним як справжній чоловік.

Про це він сказав під час інтерв’ю LCI. 

“Справжній чоловік, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду — він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним”, – сказав Зеленський.

Під час розмови з журналістом український лідер заявив, що справжній чоловік вирішує все без посередників, а не посилає когось і пояснив, що будь-коли готовий вийти на ринг із Путіним.

«Нас цікавить лише звільнення наших власних земель, територій, які зараз утримуються росіянами. У цей час нам доведеться говорити з Росією, яка буде готова поважати свого співрозмовника, і яка починає з віддачі того, що нам належить. згідно з міжнародним правом. Саме з такою Росією я буду готовий вести переговори, але не з тією Росією, яку ми маємо зараз, нацистською Росією” , – підсумовує він.


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