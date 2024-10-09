Зеленський заявив, що формула миру з пунктами завершення війни буде готова у листопаді

Текст Формули миру, над якою українська сторона працює з липня, буде готовий у листопаді.

Про це повідомив президент Зеленський під час виступу на третьому саміті “Україна – Південно-Східна Європа” в Хорватії, передає “Суспільне”.

Президент додав, що виникає питання, як змусити Росію взяти участь у саміті та виконати українську Формулу миру, оскільки зараз РФ уникає “чесної та відвертої дипломатії”.

“Саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатних виправити поточну та майбутню ситуацію Саміту миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності, який позбавить Росію можливості далі погрожувати Європі”, — сказав Зеленський.

Він згадав, що план вже був представлений Сполученим Штатам Америки, нині Україна ділиться цим планом з усіма міжнародними партнерами. Зеленський розповів, що перший пункт мирного плану стосується “дефіциту геополітичної впевненості в Європі й того, як це потрібно вирішити”.

“Це стосується, зокрема посилення НАТО, це дозволить забезпечити Путіну геополітичну втрату. Україна одна із незалежних держав, кожна така держава має право обирати своє майбутнє. Ми маємо це робити з чітким розумінням, що Україна ніколи більше не буде піддаватися такому тиску Росії. Майбутнє членство України (в НАТО) стане одним із реальних кроків до такого миру, впевненості в такому мирі”, — наголосив президент України.

Зеленський закликав всіх, “хто має рішучість” взяти участь у Саміті миру, який відбудеться в листопаді.

“Для нас буде шанс зробити крок до миру та стабільності. Давайте скористаємося такою можливістю, і зробимо правильний вибір — припинити цю війну”, — сказав Зеленський.