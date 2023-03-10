Економіка

Зеленський заявив, що електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів

10 Березня 2023 21:02
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електропостачання

Електропостачання в Харківській області після чергового російського ракетного удару відновлено для більшості абонентів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Харківська область: станом на вечір більшості споживачів постачання електрики відновлено”, – заявив Зеленський у відеозверненні.

Водночас, зазначив він, усе ще багато споживачів у самому Харкові відключені від світла, у місті проблеми зі зв’язком.

“Усі служби працюють, щоб відновити енергопостачання споживачам. Нам вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру”, – сказав президент.

“Досі непросто в Житомирі. Хоча систему загалом збалансували, можуть бути відключення. Енергетики працюють. Запоріжжя: робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста. Київ: тепломережі відновлюють. Дякую всім, хто залучений до цих робіт, і всім, хто допомагає”, – сказав Зеленський.


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