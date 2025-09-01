Зеленський заявив про прискорення постачання систем ППО для захисту від ракет

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прискорення постачання додаткових систем ППО для захисту України від ракет РФ.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Президент не уточнив, про які саме домовленості йдеться, проте наголосив, що розраховує на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах із партнерами.

Також Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обладміністрації та енергетичні компанії з метою закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів.

“Пріоритет — збиття “шахедів”. Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення”, — написав президент.

Зеленський також анонсував технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

“Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських діпстрайків має відчутно зрости”, — йдеться в повідомленні.