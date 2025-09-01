        Суспільство

        Зеленський заявив про прискорення постачання систем ППО для захисту від ракет

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 15:30
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

        Президент України Володимир Зеленський повідомив про прискорення постачання додаткових систем ППО для захисту України від ракет РФ.

        Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

        Президент не уточнив, про які саме домовленості йдеться, проте наголосив, що розраховує на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах із партнерами.

        Також Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обладміністрації та енергетичні компанії з метою закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів.

        “Пріоритет — збиття “шахедів”. Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення”, — написав президент.

        Зеленський також анонсував технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

        “Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських діпстрайків має відчутно зрости”, — йдеться в повідомленні.


