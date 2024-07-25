Зеленський заявив про покращення ефективності роботи ВПК

Після розмови з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним президент України Володимир Зеленський заявив про покращення ефективності роботи оборонної галузі, зокрема почали «реально й помітно» працювати іноземні інвестиції.

«Відчутно, що (оборонна) галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні. Сьогодні ми визначились і з «Укроборонпромом», і з нашими ракетниками щодо оновлених завдань», – сказав він в своєму відеозверненні.

За його словами, щодо багатьох напрямів є не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає.

«Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати», – додав Зеленський.

Частину допомоги західні партнери України прагнуть надавати шляхом інвестицій в українську оборонну промисловість. Зокрема, у липні стало відомо, що Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць «Богдана» для українських військових. Очікується, що артустановки, які фінансує Копенгаген, будуть доставлені в найближчі місяці.