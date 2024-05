Зеленський засудив замах на словацького прем’єра

У Словаччині вдень 15 травня сталася стрілянина, де було поранено словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Президент України засудив замах на словацького прем’єра.

“Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини”, – написав Зеленський в соцмережі X.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.…