Політика

Зеленський засудив замах на словацького прем’єра

15 Травня 2024 17:37
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зеленський, фіцо
Президент України Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

У Словаччині вдень 15 травня сталася стрілянина, де було поранено словацького прем’єра Роберта Фіцо. 

Президент України засудив замах на словацького прем’єра.

“Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини”, – написав Зеленський в соцмережі X.

На офіційному акаунті Фіцо у Facbook повідомляють, що наразі він перебуває в небезпечному для життя стані.

“Наразі його везуть на гелікоптері в Банська-Бістріцу, оскільки до Братислави добиратися буде занадто довго через необхідність термінового втручання. Наступні кілька годин будуть вирішальними”, – йдеться в заяві на акаунті Фіцо.


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